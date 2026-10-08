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Nel corso della lunga sosta per le Nazionali numerosi elementi dell'Inter U23 e della Primavera nerazzurra si sono messi a disposizione di Cristian Chivu e del suo staff. Tra questi c'era anche Alessandro Milani: esterno sinistro classe 2005, arrivato nel corso dell'estate dalla Lazio dopo una stagione in prestito in Serie B all'Avellino, in queste prime giornate di campionato ha mostrato qualità interessanti, segnando anche la sua prima rete con la maglia interista in occasione del match contro il Foggia.

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Un giocatore sul quale sono tante le speranze del Venezuela: Milani ha già esordito con la Nazionale vinotinto nel 2025, e punta ora a tornare nel giro.