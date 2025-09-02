Cambio di programma per l'Inter Under 23. Il match della terza giornata di Serie C contro la Virtus Verona, inizialmente in programma sabato 6 settembre, è stato riprogrammato mercoledì 17 settembre 2025 alle 19:00 allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Verona.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca
inter under 23
Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca
Il match del Girone A di Serie C, inizialmente in calendario sabato 6 settembre, si giocherà mercoledì 17 alle 19:00
Per la squadra di Vecchi quindi il prossimo appuntamento diventa quello di domenica 14 settembre alle 15:00 contro il Lecco, allo U-Power Stadium di Monza.
Questi gli appuntamenti di settembre per l'Inter U23:
domenica 14 settembre ore 15:00
Inter U23-Lecco
mercoledì 17 settembre ore 19:00
Virtus Verona-Inter U23
domenica 21 settembre ore 12:30
Pergolettese-Inter U23
giovedì 25 settembre ore 20:45
Inter U23-Triestina
domenica 28 settembre ore 20:30
Lumezzane-Inter U23
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA