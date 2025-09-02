FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca

inter under 23

Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca

Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca - immagine 1
Il match del Girone A di Serie C, inizialmente in calendario sabato 6 settembre, si giocherà mercoledì 17 alle 19:00
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Cambio di programma per l'Inter Under 23. Il match della terza giornata di Serie C contro la Virtus Verona, inizialmente in programma sabato 6 settembre, è stato riprogrammato mercoledì 17 settembre 2025 alle 19:00 allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Verona.

Per la squadra di Vecchi quindi il prossimo appuntamento diventa quello di domenica 14 settembre alle 15:00 contro il Lecco, allo U-Power Stadium di Monza.

Serie C, Virtus Verona-Inter U23: fissata la data del recupero, quando si gioca- immagine 2
getty

Questi gli appuntamenti di settembre per l'Inter U23:

domenica 14 settembre ore 15:00

Inter U23-Lecco

mercoledì 17 settembre ore 19:00

Virtus Verona-Inter U23

domenica 21 settembre ore 12:30

Pergolettese-Inter U23

giovedì 25 settembre ore 20:45

Inter U23-Triestina

domenica 28 settembre ore 20:30

Lumezzane-Inter U23

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Vecchi: “Ecco la missione dell’Inter U23! La presenza dei vertici del club e su...
Inter U23-Pro Patria, le pagelle: La Gumina sontuoso, male la catena di destra

© RIPRODUZIONE RISERVATA