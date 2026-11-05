Volano stracci in casa Napoli dopo il ko per 4-1 contro il Porto in Champions League. Succede tutto nella ripresa, subito dopo il momentaneo 3-1 dei lusitani. Secondo quanto riportato in telecronaca su Prime Video c'è stato un acceso battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

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Lo scontro è avvenuto intorno all'82', sul risultato appunto di 3-1 per il Porto dopo un un'azione offensiva del Napoli. “È stata una scena non bella da vedere. Nervosismo in casa Napoli”, hanno commentato Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

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Il centrocampista belga e l’attaccante italiano si sono fronteggiati a muso duro nel finale di partita con alcuni gesti molto plateali a ridosso dell’area del Porto. Dopo una strigliata di De Bruyne, Lucca si è rivolto al compagno di squadra così, come ricostruito dai colleghi di Amazon Prime Video: "Perché parli? Perché parli? Va*******o". Un episodio di grande tensione in un momento davvero delicato per la squadra di Allegri, sia in Serie A che in Champions.