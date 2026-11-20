Dopo Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori, l'Atalanta in vista della ripresa di campionato con l'Inter domenica a Bergamo recupera anche Gianluca Gaetano
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Dopo Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori, l'Atalanta in vista della ripresa di campionato con l'Inter domenica a Bergamo recupera anche Gianluca Gaetano.
Il centrocampista arrivato dal Cagliari in estate, procuratosi il 29 ottobre scorso in casa della Fiorentina una distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra, è tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio.
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