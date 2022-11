Bocchetti: “Mani Danilo? Volevamo atteggiamento equo. Sono allibito”

"La polemica sul mani di Danilo? Volevamo un atteggiamento equo, si è visto chiaramente che era fallo di mano, quindi com'è possibile? Sta passando un messaggio sbagliato, anche la scorsa settimana Magnani era rosso. Non voglio parlare di episodi. Ma quando si accumulano una serie di eventi bisogna tirare fuori la voce secondo me. Anche stasera si era visto un fallo di mano nettissimo e non so perché il VAR non ha visto. Sono allibito. Dispiace per i ragazzi, questi episodi danneggiano e fanno perdere morale. Ci credo perché i ragazzi hanno dato e sono sicuro che ne usciremo fuori", ha sottolineato soffermandosi soprattutto sull'episodio del fallo di mano non fischiato al bianconero. Le parole del tecnico arrivano in contemporanea rispetto al tweet pubblicato dal club gialloblù su quanto accaduto nella gara con la Juve.