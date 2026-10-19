GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Gleison Bremer durissimo a Sky Sport dopo il ko della Juventus per 3-0 contro la Lazio. Queste le dichiarazioni choc del centrale bianconero: “Brutta partita, stiamo un po’ male, pensiamo alla prossima, rivediamo gli errori e ripartiamo, non c’è tempo. Fino al loro primo gol abbiamo giocato bene e avuto occasioni, crei, ma poi lo prendi e quello dà delusione. Dobbiamo concretizzare, loro hanno segnato alla prima volta e cambia la partita”.

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“Se in campo noi giocatori non mettiamo personalità? Mister dà indicazioni ma poi in campo andiamo noi, 11 giocatori e i 5 cambi. Non posso prendere in braccio tutti. Do una mano, parlo, ma ognuno ha il suo carattere e arrivo fino a un certo punto. C’è chi ha più carattere chi meno, magari senti i fischi e ti nascondi… Abbiamo tanti giocatori giovani e nuovi, se paragoni alla Juve di anni fa è diverso, anche quello pesa. Ma dobbiamo conviverci”.

“Compagni senza personalità? Sì l’ho detto, non sto puntando il dito, ognuno ha il suo carattere. C’è quello che viene fuori quando le cose vanno male, quello che si nasconde e ha un po’ di timore, siamo tutti diversi”.