Lecce-Juve, McKennie: “Inter non perde mai punti, dobbiamo fare lo stesso”

A Weston McKennie hanno chiesto su DAZN dell'importanza della gara col Lecce per mettere paura all'Inter. Questa è stata la risposta del calciatore della Juve che ha parlato prima della sfida contro i giallorossi. «Ovviamente ne parliamo negli spogliatoi. Sappiamo che ogni gara è importante perché l'Inter non lascia mai punti per strada e noi dobbiamo fare lo stesso», ha detto.