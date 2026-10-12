Grave infortunio per Matteo Gabbia in casa Milan: lesione al flessore con interessamento tendineo, salterà il derby.
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Il difensore del Milan Matteo Gabbia "è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo".
Lo fa sapere il club rossonero, annunciando che il giocatore "sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato". Gabbia si è infortunato ieri durante la partita contro il Sassuolo, dovendo uscire dal campo in barella tra le lacrime per il dolore muscolare. Rischia uno stop di 3-4 mesi il difensore del Milan, che salterà il derby d'andata contro l'Inter.
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