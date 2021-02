Napoli, l’ex Savini: “Si vede la mano di Gattuso. Inter squadra da battere”

Le considerazioni dell'ex calciatore del Napoli a proposito della squadra azzurra e della lotta al tricolore

Mirko Savini, ex difensore del Napoli, ha parlato del rendimento della squadra di Gattuso. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Crc: “Gattuso? La sua mano si vede d’altra parte è lì da un anno e mezzo. Anche a me piace il 4-2-3-1, mi auguro che possa dare altre soddisfazioni al Napoli per l’accesso alla Champions. Per quanto riguarda lo scudetto, credo che adesso sia l’Inter la squadra da battere”.