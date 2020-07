Pioli: “Al Milan profilo alla Tonali? Servono i giocatori di talento. Non tanti innesti, ma…”

A Stefano Pioli è stato chiesto del mercato del Milan. Gli è stato chiesto di Sandro Tonali anche, giocatore in orbita Inter ma che è stato accostato anche ai colori rossoneri. All’allenatore è stato chiesto: “Un profilo alla Tonali può servire a questa squadra o servono altri tipi di giocatori, di esperienza?”. Questa la risposta del tecnico milanista: «Al Milan i giocatori di talento servono sempre, che siano più o meno giovani non è rilevante. Anche se abbiamo intenzione di fare qualche innesto che migliori l’organico. Specie se riusciremo a conquistare i gironi di EL. Non credo che la squadra abbia bisogno di molti innesti ma so che la società lavora per questo,la proprietà è pronta ad investitire, ci aspettiamo rinforzi e di essere competitivi per la prossima stagione».

(Fonte: SS24)