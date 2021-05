Repubblica – Juve, Agnelli come Pirlo: da predestinato a precestinato. CR7, testa altrove?

L'analisi del quotidiano Repubblica sulla Juventus all'indomani della sconfitta pesante per 3-0 in casa contro il Milan

All'indomani della sconfitta per 3-0 contro il Milan , in casa Juventus è tempo di riflessioni. La Repubblica analizza la sconfitta dell'Allianz Stadium:

"John Elkann ha fatto bene a venire allo Stadium per guardarsi la partita a fianco di suo cugino, così si sarà reso conto di persona in quale stato sia la Juventus dopo tre anni di politiche societarie sbagliate e di progetti tecnici accartocciati uno dopo l’altro. Farà la stessa fine anche Pirlo: da predestinato a precestinato. Il Milan non solo ha vinto, ha addirittura imperversato: è vero che in Superlega questa partita sarebbe stata da bassifondi, ma a questi più modesti livelli i rossoneri sono stati superiori in tutto, a cominciare dall’allenatore. Pirlo, inebetito dalla prestazione della squadra, non l’ha nemmeno scossa con i cambi".