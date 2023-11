Romano: “Panchina Napoli, nome Conte resta. Altri due profili per giugno”

Intervenuto in collegamento a La7, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro della panchina del Napoli. “Il nuovo allenatore è Mazzarri che ha firmato fino a giugno, perché nella testa di De Laurentiis c’è già un casting per l’allenatore del futuro e ci sono tre nomi. Antonio Conte, Francesco Farioli e Vincenzo Italiano”, le dichiarazioni di Romano. Mazzarri, scelto per il dopo Rudi Garcia, ha firmato fino al termine della stagione con il Napoli.