Sassuolo, Dionisi: “Tanti giovani, spero restino. Motivazioni per fare bene nelle ultime due”

L'allenatore neroverde ha parlato dei tanti calciatori nella sua rosa finiti nel mirino di altre squadre. E ha parlato delle partite con Bologna e Milan

L'allenatore del Sassuolo ha parlato dopo l'1-1 con l'Udinese. «Abbiamo vinto diverse partite recuperando il risultato, con la Juve o la Fiorentina per esempio. Ma i ragazzi volevano vincere e sono dispiaciuto per loro. Ne abbiamo recuperati tanti di punti da situazioni si svantaggio. Oggi ci siamo fatti riprendere è vero. Ma per questo ho giocatori giovani e spero che molti restino perché così abbiano modo di migliorare ancora».