Serie A, Juve: 3-0 a Lecce e più uno in classifica sull’Inter

Mentre i nerazzurri sono impegnati in Supercoppa in Arabia Saudita e non giocheranno questo fine settimana arriva il sorpasso bianconero

Mentre l'Inter è in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, la Juve si porta a più uno in classifica (con i nerazzurri che avranno da adesso in poi, fino al recupero della gara con l'Atalanta a fine febbraio, una gara in meno). La squadra di Allegri ha battuto tre a zero il Lecce a casa sua: una doppietta di Vlahovic e un gol di Bremer hanno permesso ai bianconeri di fare i tre punti.