Alex Vogliacco ha segnato per il Genoa il gol dell'uno a zero contro l'Inter. Il calciatore rossoblù ha detto in conferenza stampa: «Sono contento per il gol perché ha aiutato la squadra a prendere un punto. Abbiamo un'anima e una identità precisa, sappiamo che dovremo soffrire e battagliare ma abbiamo un tifo e una società importante».