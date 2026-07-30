RaiSport, in un'edizione speciale del TG, ha partecipato alla conferenza stampa del ct e c'era anche l'ex giocatore dell'Inter che ha parlato con lui
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Ieri è stato presentato Roberto Mancini, è il nuovo ct della Nazionale. E alla conferenza stampa era presente per RaiSport anche Lele Adani che ha fatto una domanda al mister mandata in onda sui canali social della tv di stato.
-Secondo me sei il nuovo CT non da due giorni, perché secondo me la senti dentro da diverso tempo questo tuo nuovo mandato. Parliamo di calcio, dove spingerai sul gioco, la volontà, il coraggio, il ritmo e come andrai ad incidere su nuove convocazioni per cercare di favorire l'inserimento di giocatori giovani, tecnici e coraggiosi?
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(Fonte: RaiSport)
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