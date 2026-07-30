Ieri è stato presentato Roberto Mancini, è il nuovo ct della Nazionale. E alla conferenza stampa era presente per RaiSport anche Lele Adani che ha fatto una domanda al mister mandata in onda sui canali social della tv di stato.

-Secondo me sei il nuovo CT non da due giorni, perché secondo me la senti dentro da diverso tempo questo tuo nuovo mandato. Parliamo di calcio, dove spingerai sul gioco, la volontà, il coraggio, il ritmo e come andrai ad incidere su nuove convocazioni per cercare di favorire l'inserimento di giocatori giovani, tecnici e coraggiosi?

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«Beh, innanzitutto - ha risposto Mancini - penso che uno non possa mettere 11 giocatori giovani in campo in questo momento. Hai bisogno anche di giocatori che conoscono la Nazionale, che hanno giocato partite importanti, che sono esperti, e che possano aiutare a crescere i più giovani. Quando noi eravamo ragazzi siamo migliorati perché giocavamo insieme a quelli bravi che ci aiutavano a crescere e le società ti davano la fiducia di giocare. Credo che il nostro obiettivo sarà questo.

(Fonte: RaiSport)