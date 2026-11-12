La Nazionale di Mancini ha svolto la sua rifinitura questa mattina ad Appiano Gentile in vista della partita contro la Francia di questa sera che si giocherà a San Siro. Su Skysport sono state confermate le possili scelte di mister Mancini.

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Questa mattina il mister ha fatto le sue prove e nella sua formazione ci sono tre interisti. Torna Barella in mezzo al campo, farà posto a Frattesi sul centrodestra e guadagnerà la sinistra di Tonali. Bastoni ci sarà in difesa anche se è diffidato. Esposito avrà accantanto Cambiaghi e suo fratello Sebastiano.

Donnarumma; Kadoye, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

(Fonte: Sky)