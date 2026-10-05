Si avvicina il momento dell'addio definitivo di Leo Messi alla nazionale argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni, come riporta TycSports, ha definito già l’undici iniziale per la terza amichevole della pausa per le nazionali, che l'Albiceleste sosterrà contro il Benin.

Per questa sfida Lionel Scaloni dovrebbe schierare un undici iniziale composto principalmente dai giocatori storici che hanno accompagnato la Pulga dal 2018 fino a questa sera. Ecco la probabile formazione dell’Argentina. Tutto lascia pensare che Scaloni opterà per una formazione titolare con la maggior parte dei giocatori che hanno preso parte agli ultimi due Mondiali, tra cui diversi campioni e vicecampioni del mondo.

In porta ci sarà Emiliano Martínez, mentre la coppia centrale sarà formata da Cristian Romero e Lisandro Martínez. Sulla fascia sinistra bisognerà vedere se Nicolás Tagliafico riuscirà a recuperare dal problema fisico che gli ha impedito di giocare le prime due amichevoli, oppure se Facundo Medina occuperà nuovamente quel ruolo, come contro il Burkina Faso.

Sulla destra, invece, Agustín Giay dovrebbe partire titolare, dal momento che né Nahuel Molina, squalificato, né Gonzalo Montiel sono stati convocati. Anche il centrocampo vedrà un ritorno speciale: Rodrigo De Paul, che non era stato convocato per le partite precedenti, tornerà nell’undici titolare per giocare un’ultima volta con Messi in Argentina. Al suo fianco ci saranno Enzo Fernández e Alexis Mac Allister. Infine, l’attacco sarà guidato dalla Pulce e, molto probabilmente, Lautaro Martínez e Julián Álvarez completeranno il tridente insieme al capitano.

La formazione dell’Argentina contro il Benin

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Allenatore: Lionel Scaloni.