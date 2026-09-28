In Belgio si affrontano la Nazionale di Vam Bommel e la Francia di Zidane, squadre rivali dell'Italia nel girone di Nations League. Arrivano da una vittoria a testa e il ct francese decide di dare una chance a Diouf dal primo minuto. Il calciatore dell'Inter viene schierato a sinistra in difesa nel 4-3-3. Al pronti via un suo retropassaggio mette un attimo in difficoltà Maignan che deve impostare con i piedi: deve chiudere Jacquet per dargli una mano con Godts che era pronto ad approfittarne.

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Al 12esimo del primo tempo Doué prova ad incorniciare un buon avvio, dribbla due avversari e calcia con forza con il destro: traversa piena. Più tardi ci prova Lepaul, attaccante del Rennes, è al centro dell'area e prova un tiro ma è centrale: Lammens, portiere belga, para. Al 18esimo il Belgio prova a mettere in difficoltà la Francia: De Bruyne mette in mezzo per De Ketelaere che però liscia la palla, la Francia riesce a difendersi. Al 22esimo Camavinga ci prova dalla distanza ma il tiro viene respinto. Qualche minuto dopo ci prova ancora la squadra di Zidane con una tripla occasione: Akliouche su punizione mette in difficoltà Lammens che però respinge sui piedi di Lepaul, il suo tiro viene parato ed è fondamentale il salvataggio di Lavia su Kaluku.

Al 29esimo Diouf si dimostra attento in fase difensiva e respinge di testa un pallone che vagava nell'area francese. Al 39 esimo poi scende in attacco si accentra e prova a trovare l'imbucata per Douè, la difesa del Belgio mette in calcio d'angolo.

Secondo tempo

Nel secondo tempo ancora la Francia sugli scudi. Prima Doué si accentra: tiro di poco a lato a destra. Poi un palo clamoroso di Da Cunha al 53esimo. Intanto Diouf e Barcola provano a collaborare a sinistra ma la difesa del Belgio li ferma. Al 55esimo Douè prende la mira per colpire alla destra di Lammens, ma lui si salva: il francese ha le mani nei capelli. Al 63esimo, Van Bommel manda in campo Vanaken e Lukebakio: escono De Bruyne e Moreira. Al 68esimo entra nella Francia Dembele al posto di Lepaul. Al 72esimo Maignan, di piede, è decisivo su Lukebakio. Ancora cambi: De Cuyper prende il posto di Seys nel Belgio e nella Francia entrano Cherki e Olise al posto di Barcola e Akliouche. E proprio Olise a due minuti e mezzo dalla fine, con un'azione personale, segna e porta in vantaggio la Nazionale francese. Finisce uno a zero con Diouf in campo novanta minuti.