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Tornato a indossare la maglia della Germania dopo più di un anno dall'unica presenza con la sua Nazionale, Yann Bisseck non è riuscito a evitare la sconfitta in Nations League contro la Grecia. In campo da titolare e per tutta la durata della gara, il difensore dell'Inter (ammonito già nel primo tempo) ha raccolto pareri contrastanti sulla sua prestazione: qualche promozione, ma anche qualche forte stroncatura.

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Tra chi ha bocciato la prova del centrale nerazzurro c'è la Bild, che non esclude tuttavia cambi di gerarchie parlando della selezione guidata da Jurgen Klopp: "In mezzo alla difesa, non c'è modo di superare Tah e Schlotterbeck, dal momento che Bisseck dell'Inter non può (ancora) tenere il loro passo".