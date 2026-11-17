Il difensore dell'Inter, titolare contro il Giappone, non è stato scelto nell'undici iniziale dal ct Ancellotti
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto: "Contento per la vittoria. Abbiamo dimostrato di avere cuore"
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Seconda amichevole asiatica per il Brasile che, dopo aver perso contro il Giappone, affronta Singapore. Carlos Augusto, difensore dell'Inter e titolare nella prima partita, questa volta partirà dalla panchina: il ct Carlo Ancelotti ha scelto di schierare Douglas Santos nel ruolo di terzino sinistro.
Così in campo il Brasile:
Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Rayan, Estevao, Endrick, Vinicius.
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