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L'Italia di Mancini ha due risultati su tre a disposizione contro il Belgio: in caso di non sconfitta contro i Diavoli Rossi, la Nazionale staccherà il pass per i quarti di finale di Nations League.

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Un risultato decisamente insperato alla vigilia della manifestazione e ancor di più dopo il KO all'esordio proprio contro il Belgio all'Olimpico. Ecco cosa ne pensa Fabio Caressa, intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay:

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"Nel mondo ci sono dei fuoriclasse ma, per esempio, non ci sono tante Nazionali che hanno un attaccante che fa tanti gol come Pio Esposito, questa è una cosa da inserire nel discorso. E i gol li fa da quando l'Italia gioca così, è cambiato il modo di giocare.

E soprattutto Mancini è veramente un fuoriclasse in una cosa e lo dicono i giocatori nelle interviste, cioè nel restituire fiducia ai giocatori. Lo vedete che provano cose che prima non provavano? In questo Mancini ha aura, non c'è niente da fare, queste cose non si insegnano, o ci sono o non ci sono e in lui ci sono. Non abbiamo vinto niente, è vero, magari perdiamo col Belgio e usciamo dalla Nations ma non me ne frega niente perché ho rivisto in campo una squadra sicura dei propri mezzi"