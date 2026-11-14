GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Torna a vestire la maglia del Brasile Carlos Augusto: a distanza di un anno dall'ultima presenza con la Seleçao (un'amichevole con il Giappone nell'ottobre 2025), il mancino nerazzurro è sceso in campo da titolare sempre in un'amichevole contro il Giappone, disputata a Singapore.

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Quinta apparizione assoluta dunque per Carlos Augusto con il Brasile: l’esterno nerazzurro è rimasto in campo per tutti i 90’ di gioco. Il match, giocato al National Stadium di Singapore, è finito 3-2 in favore della Nazionale nipponica: una doppietta di Vinicius aveva risposto al doppio vantaggio giapponese siglato da Kubo e Nakamura. A decidere la sfida è stata la rete di Sakamoto al minuto 91.

Nel finale, poi, viene espulso Ancelotti che addirittura entra in campo per protestare dopo che l'arbitro ha assegnato il gol del 3-2 (i brasiliani lamentano un fallo ad inizio azione) e viene espulso anche Raphinha dalla panchina.