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Luka Topalovic, dopo essere stato aggregato al ritiro estivo dell'Inter, a fine agosto ha accettato la proposta della Carrarese, con cui ha già collezionato 4 presenze in Serie B. Di lui ne ha parlato in conferenza stampa Bostjan Cesar, ct della Slovenia: "Anche Luka Topalovic, trasferitosi alla Carrarese, era nella mia lista allargata. Lo sto seguendo con attenzione: ha giocato le ultime due partite nel suo ruolo naturale. Certo, avrà bisogno di tempo, dato che il salto dalla squadra giovanile, o dalla Serie C alla Serie B, è notevole. Sta crescendo bene, spero che rimanga in salute e che sfrutti al meglio ogni minuto in campo".

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Topalovic è al centro di un "caso" internazionale dal momento che, oltre alla Slovenia, potrebbe giocare anche per la Croazia e per la Bosnia. Così Cesar su questo argomento: "Ho parlato con Luka, anche se non nello specifico di un cambio di Nazionale, dato che sapevo già che era concentrato sulla Slovenia. Naturalmente, un giocatore deve guadagnarsi l'opportunità di essere convocato. Sappiamo che esiste una nuova regola che richiede a un giocatore di disputare tre partite per, diciamo così, "legarsi" definitivamente a una specifica Nazionale. Quindi, abbiamo dei piani: se continuerà a crescere bene, farà parte della nostra Nazionale".