Clamoroso quanto accaduto queste ore attorno a Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese: il comunicato ufficiale della Federazione.
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Clamoroso quanto accaduto queste ore attorno a Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese. Dopo il post su Instagram di CR7 della serata, è arrivato anche il comunicato ufficiale proprio del Portogallo.
"La Federcalcio portoghese comunica che il nazionale Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della Nazionale, attualmente in corso a Copenaghen.
La preparazione in vista delle partite contro Danimarca e Norvegia – quest'ultima in programma all'Estádio do Dragão – proseguirà come previsto con i 24 giocatori rimasti in rosa.
L'intera delegazione resta pienamente concentrata sui prossimi impegni della Nazionale e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati", si legge.
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