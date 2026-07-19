Partito dalla panchina nella finale contro la Spagna, Lautaro Martinez non è entrato né durante i minuti regolamentari (gli slot erano finiti), né nei supplementari quando c'era a disposizione di Scaloni uno slot e quindi un cambio per la sua Argentina.

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Ma Enzo Fernandez è stato espulso alla fine del secondo tempo e così il ct Scaloni ha deciso di mandare in campo Senesi al posto di Julian Alvarez.

Niente Lautaro che era stato il calciatore a fare la differenza nella semifinale con l'Inghilterra segnando, da un cross in area di Messi, di testa, il gol decisivo che ha portato l'Argentina a giocarsi la seconda Coppa del Mondo consecutiva.