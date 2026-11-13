Il Corriere della Sera in estasi per Pio Esposito. Prestazione da assoluto MVP per il centravanti dell'Inter ieri in Italia-Francia proprio a San Siro, nella casa dei nerazzurri. Questa la pagella del quotidiano per Pio e per gli altri nerazzurri schierati dal ct Roberto Mancini.

"Gol da bomber di origine controllata e garantita: ai bambini della sua scuola calcio a Brescia facciano vedere in loop come incenerisce Upamecano sul pareggio. Poi è di ghiaccio sul rigore della sicurezza. In famiglia, meglio che li batta lui", si legge. Voto 8 per il centravanti dell'Inter.

Voto 6,5 per l'altro interista Dimarco: "Entra e tac, mette la palla del sorpasso. Come si dice? Al posto giusto, al momento giusto". Lo stesso per Barella: "Non attraversa una fase brillante con l’Inter, si sa. Mancini gli dà comunque fiducia. E fa bene: mette corsa ed esperienza al servizio dei compagni. Generoso".

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Mentre Bastoni prende 6: "Sverniciato da Olise sul gol: cilindrate troppo differenti, sullo scatto non c’è gara. Bravo però a tenere la testa fuori dall’acqua, non era scontato".