Slaven Bilic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato ai microfoni dei cronisti croati a poche ore dalla sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca:

"La situazione sanitaria è buona; nessuno ha segnalato problemi. Detto questo, Luka Sučić ha contratto un virus e non potrà giocare domenica: non c'è semplicemente abbastanza tempo per il suo recupero. C'è anche un po' di stanchezza dopo la partita contro l'Inghilterra, un incontro in cui i ragazzi hanno dato tutto ciò che avevamo chiesto loro, a prescindere dal risultato finale. Siamo riusciti a tenere a bada gli inglesi", ha dichiarato Bilić.

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Nel precedente scontro diretto nel girone, i croati hanno ottenuto una vittoria per 2-1 a Praga, grazie ai gol di Luka Modrić e Marco Pašalić. "Tutto dipende dalla singola partita. Contro i cechi, abbiamo segnato il primo gol durante una fase di transizione, pur avendo dominato il possesso palla. Dovremo lavorare ancora meglio sul pressing e sulle transizioni difensive. Perišić è tornato, il che è un'ottima notizia. Ogni altro giocatore è qui per una ragione precisa. Oltre agli attaccanti, abbiamo diversi elementi in grado di impensierire la porta avversaria, in particolare Baturina e Petar Sučić. Matanović ha svolto un lavoro enorme contro l'Inghilterra e anche Budimir ha avuto qualche occasione; è un peccato che non abbia segnato. C'è un numero crescente di giovani giocatori che puntano dritti alla porta, inseriti nel giro della nazionale o vicini ad essa.