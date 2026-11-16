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Al Podcast Numer1 si è parlato anche dell'Italia sconfitta dal Belgio in Nations League.

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Parte Sabatini: "Come bisogna fare gli applausi a Roberto Mancini quando fa qualcosa di buono, bisogna criticare quando fa qualcosa di sbagliato e penso che sia la grande coerenza dei giornalisti esaminare quello che si vede. Ecco, Roberto Mancini ha sbagliato la formazione mettendo Pisilli ala destra e Fagioli dall'inizio, ha sbagliato anche la marcatura su De Bruyne ed è evidente perché nessuno lo prendeva e De Bruyne faceva quello che voleva, dando anche l'assist a chi ne parlava che sembrava tutto merito e demerito di… ma lasciamo perdere questo discorso tanto ci siamo capiti. Caro Ivan, caro Giuseppe, bisogna intendersi: se Mancini fa le cose fatte per bene applausi, se sbaglia non bisogna dire 'eh ma con tutto quello che di buono è stato fatto in Nations League'. Commentiamo il Belgio ed è un commento negativo"

Interviene Cruciani: "Si è fatto prendere dal mancinismo cioè quel pizzico di arroganza. Ha schierato Romano alla prima con il Belgio e ha sbagliato e poi è scomparso completamente, fu un errore, anche stavolta si è fatto prendere da questa sorta di arroganza degli allenatori che pensano di inventarsi giocatori fuori ruolo"

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Replica Zazzaroni: "Sarebbe stato fuori ruolo anche Dimarco perché non aveva Cambiaghi. Pisilli poteva anche risparmiarselo, quello sì, ma non sarebbe cambiato nulla. La differenza è stata anche fisica, abbiamo sbagliato la partita"

Chiosa poi Cruciani: "A volte c'è bisogno di fare un gioco all'italiana, lo dico in maniera molto semplice: non è uno scandalo giocare alla vecchia maniera. Una bella barricata e ripartire. Farsi prendere in infilata dal Belgio si può evitare, poi magari perdi lo stesso"