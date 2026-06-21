De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”

"Gakpo è bravissimo e Summerville è entrato dopo, ha fatto gol ed è bravissimo anche lui. L'Olanda ha tante frecce e ne aggiungo una di nostra conoscenza: non è una punta ma quasi, Dumfries ha fatto due assist. Lui è un laterale che decide, che sposta, ha fisicità, in Italia l'abbiamo visto fare la differenza.