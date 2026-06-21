FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”

nazionali

De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”

De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna” - immagine 1
De Grandis ha parlato a Sky Sport di Dumfries dopo il doppio assist dell'olandese contro la Svezia: "Rispetto a Palestra..."
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria dell'Olanda contro la Svezia, Stefano De Grandis ha parlato così anche di Denzel Dumfries:

De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”- immagine 2
dazn

"Gakpo è bravissimo e Summerville è entrato dopo, ha fatto gol ed è bravissimo anche lui. L'Olanda ha tante frecce e ne aggiungo una di nostra conoscenza: non è una punta ma quasi, Dumfries ha fatto due assist. Lui è un laterale che decide, che sposta, ha fisicità, in Italia l'abbiamo visto fare la differenza.

De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”- immagine 3

Nel tipo di scambio Dumfries-Palestra, anche se Palestra mi piace moltissimo credo che oggi l'Inter non ci guadagni. Palestra è diverso, mi piace perché è un tuttafascia ma non penso farà i gol di Dumfries. Dumfries è proprio un'ala, Palestra è un bravissimo giocatore che copre tutta la fascia, ha tecnica e sa saltare l'uomo"

Leggi anche
Mondiali, Argentina in campo lunedì: Lautaro parte dalla panchina?
In Spagna colpitissimi da Dumfries: “Ha mostrato al mondo chi è veramente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA