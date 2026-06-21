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De Grandis: “Via Dumfries e dentro Palestra? L’Inter oggi non ci guadagna”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria dell'Olanda contro la Svezia, Stefano De Grandis ha parlato così anche di Denzel Dumfries:
"Gakpo è bravissimo e Summerville è entrato dopo, ha fatto gol ed è bravissimo anche lui. L'Olanda ha tante frecce e ne aggiungo una di nostra conoscenza: non è una punta ma quasi, Dumfries ha fatto due assist. Lui è un laterale che decide, che sposta, ha fisicità, in Italia l'abbiamo visto fare la differenza.
Nel tipo di scambio Dumfries-Palestra, anche se Palestra mi piace moltissimo credo che oggi l'Inter non ci guadagni. Palestra è diverso, mi piace perché è un tuttafascia ma non penso farà i gol di Dumfries. Dumfries è proprio un'ala, Palestra è un bravissimo giocatore che copre tutta la fascia, ha tecnica e sa saltare l'uomo"
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