VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

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Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Stefano De Grandis ha parlato così:

"A Pio Esposito ho dato 8, abbiamo trovato il centravanti. Un predestinato, 9 gol in 14 partite significa che forse finalmente abbiamo uno che può avvicinarsi alla maestà di Gigi Riva, a 21 anni si può immaginare che potrà fare il sorpasso.

Getty Images

Quando l'Italia era sotto, è stato molto generoso, poi è un predatore nell'area di rigore. Pio fa un rigore bellissimo e imparabile, ha 21 anni ma ha anche tanta esperienza, ha tante partite giocate in Nazionale per la sua età e anche in Champions League"