«Primo tempo dell'Italia veramente brutto? Le mie sensazioni a caldo, ed è finita ora la partita poi la rianalizzeremo, penso che non sia stata una bruttissima partita. Abbiamo avuto momenti in cui abbiamo preso un po' di campo e abbiamo cercato di fare quello che ci ha detto il mister. Poi le cambiano velocemente e il, secondo gol ci ha tagliato le gambe». Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha risposto così ai microfoni di Rai Sport quando gli hanno chiesto conto del brutto primo tempo dell'Italia contro il Belgio.

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«È partito adesso un nuovo ciclo, ci sono ragazzi nuovi e giovani. Ci sta nella prima partita di sbagliare. Se già torniamo a massacrare tutti i calciatori questo non è punto di partenza e non fa bene all'Italia. Abbiamo difficoltà e dovremo uscirne tutti assieme. Abbiamo altre partite in cui vogliamo fare meglio», ha aggiunto il calciatore del Napoli e di Mancini.

-Quanto tempo ci vorrà per essere competitivi e dignitosi come squadra?

Spero prima possibile. È sicuramente un fatto di autostima, magari con risultati importanti, contro Nazionali importanti, può far crescere l'autostima e l'entusiasmo per tornare ad essere una Nazionale che spaventa le avversarie. Lotteremo per riportare l'Italia dove merita.

(Fonte: RaiSport)