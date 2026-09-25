Il centrocampista dell'Inter è pronto per la sua prima gara con i Bleus
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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Andy Diouf è pronto per l'esordio con la Francia. Il centrocampista dell'Inter, convocato dal nuovo ct Zinedine Zidane, potrebbe scendere in campo già questa sera e già dal primo minuto nel match di Nations League contro la Turchia. Intanto è stato reso noto il numero di maglia scelto: sarà il 13.
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