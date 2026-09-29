Il centrale dell'Inter confrerma una volta di più le sue qualità anche nell'area di rigore avversaria
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
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C'è un po' di Inter nel successo in rimonta dell'Italia U18 contro la Danimarca. Gli Azzurrini del ct Franceschini, dopo essere passati in svantaggio, vincono 3-1 grazie alle reti di Casagrande, Perillo e Donato, difensore centrale che in questa stagione ha già esordito con l'U23 nerazzurra.
Classe 2009, il giovane talento interista ha confermato una volta di più le sue grandi capacità anche nell'area di rigore avversaria: nella scorsa stagione, infatti, segnò ben 7 gol (3 con l'Inter U17, 2 con l'Inter U18 e 2 con la Nazionale U17). Un giocatore sicuramente da tenere d'occhio.
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