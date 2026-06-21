Il giocatore nerazzurro ha commentato la partita contro la Svezia e ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia alla Coppa del Mondo

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno - 00:43

Su DAZN, Denzel Dumfries, ha parlato anche della vittoria dell'Olanda contro la Svezia. «Una partita bellissima da parte nostra, sono orgoglioso, contento. Vincere il Mondiale? Abbiamo una squadra forte ma bisogna dimostrarlo ad ogni gara. Crediamo tanto nella nosttra forza ma si deve dimostrare ad ogni partite, ci sono tante Nazionali forti e si deve quindi pensare una gara alla volta», ha detto il giocatore nerazzurro.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Ti manca l'Italia in questo Mondiale?

Tanti amici sono a casa in questo momento: è dura. Proprio perché ci sono tanti amici nell'Italia e gli voglio bene.

-Ti ha scritto qualcuno dei tuoi amici per farti i complimenti?

Sento spesso i miei compagni dell'Inter, ma non per farmi i complimenti. Siamo amici e parliamo tanto tra di noi. Ho sentito anche Calha nelle scorse ore.

(Fonte: DAZN)