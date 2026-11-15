L'Italia non riesce a superare l'ostacolo Belgio e torna con tre gol incassati dalla sfida contro la Nazionale guidata da Van Bommel. Difficile prendere le misure soprattutto a destra dove Mancini ha scelto dal primo minuto Kadoye al posto di Palestra e Pisilli da quel lato, là davanti insieme a Esposito e Koleosho preferito a Dimarco.

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L'Italia è passata in vantaggio dopo 11 minuti. Barella che apre per Kayode, cross basso dalla destra, scivolata sul primo palo, di destro, del giocatore nerazzurro e 0-1 firmato ancora da Esposito dopo la doppietta alla Francia. Ma la gara si è fatta, subito dopo il vantaggio, in salita. Prima il pari di De Cuyper, poi il tiro sotto la traversa di Ngoy e dopo quattro minuti il tre a uno firmato da Doku che si beve Scalvini e pure Bastoni. Donnarumma ha dovuto superarsi più volte per far si che il punteggio, a fine primo tempo, rimanesse quello.

A inizio secondo tempo Mancini ha mandato in campo anche Federico Dimarco che è andato a giocare alla sinistra di Esposito. L'Italia ha fatto fatica a costruire, ha dovuto difendersi dagli attacchi spietati del Belgio. Esposito ha dovuto respingere la rovesciata di un giocatore avversario che sembrava pericolosissima. De Ketelaere, scatenato come De Bruyne, invece ha scheggiato la traversa con una girata di testa a due metri dalla porta. Il 4 a 1 è arrivato sul contropiede del Belgio: l'Italia si era fermata a protestare per un rigore che non è stato però fischiato. Donnarumma è stato ammonito per proteste. Al 90esimo, per un fallo di mano in area di rigore è arrivato il rigore a favore dell'Italia, sul dischetto è andato Pio Esposito, ma il portiere belga ha disinnescato il suo tiro un po' troppo centrale e il Belgio ha salvato il risultato.

Alla fine è sconfitta per l'Italia che aveva mostrato cose buone nelle ultime quattro gare giocate contro Francia e Turchia. Non è bastato perché è arrivata l'eliminatione dalla Nations League. Ma Mancini aveva avvisato tutti: niente facili entusiasmi, la strada per ritrovare la Nazionale è ancora lunga.