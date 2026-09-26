Ad Andrea Stramaccioni, opinionista di RaiSport per la gara tra Italia e Belgio è stato chiesto un parere sulla prova di Kean ed Esposito, gli attaccanti che Mancini ha scelto per ripartire con la Nazionale. «Kean ed Esposito? Sono punti fermi da cui bisogna ripartire. Esposito mi è piaciuto tanto per il riferimento che dà», ha detto.

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L'allenatore si è soffermato a lungo sull'interista: «Pochissimi palloni giocabili avuti nel primo tempo: il palo che ha preso era un gol in fuorigioco, ma sarebbe stata una conclusione di grande qualità. Protagonista assoluto in area di rigore: un tiro gli è stato parato da Lammens, comunque un punto di riferimento costante. Quando è uscito con il 4-3-3 che vede molti rifornimenti aerei in area di rigore si è perso anche Kean».

Ripartire da Esposito

«Ripartirei da Esposito come centravanti: deve essere un punto fermo di questa Nazionale. Non lo avrei tolto in quel momento poi il ct Mancini ha fatto le sue scelte: è un riferimento costante e quando è uscito abbiamo perso la conoscenza del centro dell'area di rigore», ha concluso il tecnico su Esposito.

(Fonte: Rai1)