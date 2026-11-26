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C'è la Spagna nel girone dell'Italia agli Europei under 21 2027, in programma in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio prossimi.

Lo ha sancito il sorteggio svoltosi nel pomeriggio, mentre le altre due avversarie degli azzurrini nel gruppo B saranno l'Albania e la Finlandia, la prima da affrontare, il 16 giugno a Elbasan.

Le altre due partite saranno Albania-Italia, il 19 giugno a Tirana, e Italia-Spagna il 22 sempre a Tirana.

Getty Images

Europei U21, il girone dell'Italia

Questa la composizione dei quattro gironi.

Gruppo A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia.Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia.Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia.Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Olanda.