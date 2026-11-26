Gli azzurrini nel gruppo B con le Furie Rosse e i padroni di casa albanesi. Esordio con la Finlandia: tutte le avversarie
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiC'è la Spagna nel girone dell'Italia agli Europei under 21 2027, in programma in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio prossimi.
Lo ha sancito il sorteggio svoltosi nel pomeriggio, mentre le altre due avversarie degli azzurrini nel gruppo B saranno l'Albania e la Finlandia, la prima da affrontare, il 16 giugno a Elbasan.
Le altre due partite saranno Albania-Italia, il 19 giugno a Tirana, e Italia-Spagna il 22 sempre a Tirana.
Europei U21, il girone dell'ItaliaQuesta la composizione dei quattro gironi.
Gruppo A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia.Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia.Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia.Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Olanda.
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