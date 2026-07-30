Il piano di Infantino di far entrare investitori privati all'interno di una società ad hoc per la gestione degli eventi come quello della Coppa del Mondo è in pratica andato in frantumi. Dopo il comunicato dell'UEFA arriva quello della Concacaf, la Confederation of North, Central America and Caribbean Association Footbal,una delle sei confederazioni continentali affiliate proprio alla FIFA.

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Le federazioni iscritte alla Concacaf sono 41 e sono della zona del centro-nord americano e la zona caraibia.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

"La CONCACAF è una confederazione unita dall'amore per il nostro sport, dove il calcio viene prima di tutto. Guidati da questa filosofia, negli ultimi dieci anni abbiamo costruito, partendo da zero, un'organizzazione fondata sul servizio, sulla trasparenza nella gestione e sulla tutela a lungo termine del calcio. La storia ha dimostrato alla FIFA e a tutta la famiglia del calcio cosa succede quando i custodi di questo sport perdono di vista questi valori", si legge in una nota emessa proprio contro l'idea del presidente FIFA.

"Tenendo conto di ciò, la Concacaf ha convocato oggi una riunione dei presidenti delle sue 41 federazioni affiliate, insieme al suo presidente, ai membri del Consiglio e ai membri del Consiglio FIFA, per discutere una proposta elaborata e presentata dal presidente della FIFA per istituire la "FIFA Forward Enterprise" e vendere le quote della Coppa del Mondo FIFA a investitori privati. Durante la riunione, i membri hanno espresso profonde preoccupazioni in merito alla mancanza di un adeguato processo decisionale in relazione alla proposta, alla scadenza artificialmente breve imposta e all'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo FIFA competenti. Inoltre, è stata messa in discussione la necessità di investimenti di private equity per finanziare i programmi FIFA Forward, sia nuovi che esistenti, a seguito della Coppa del Mondo FIFA più redditizia della storia", si legge anche.

"La discussione ha ribadito la necessità di maggiore trasparenza e di una governance adeguata. Per questo motivo la proposta è stata respinta", conclude la nota che ribadisce la necessità che il calcio non apra a investitori privati.