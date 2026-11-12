San Siro tutto esaurito si prepara ad assistere a Italia-Francia. Mancini e la sua squadra saranno di fronte ad un bell'esame e la squadra che ha giocato a Parigi dovrebbe essere più o meno la stessa.

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Questo racconta il Corriere della Sera: "Il ritorno di Dimarco e Palestra dà anche l’opzione di giocare con la difesa a tre e due esterni offensivi, ma da Coverciano non sono arrivate indicazioni su un piano B. Avanti quindi con la nuova difesa a 4, con Kayode e Calafiori esterni e la coppia Scalvini-Bastoni al centro".

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"A centrocampo - si legge anche - Barella viene spostato mezzala sinistra con Frattesi mezzala destra e Tonali ancora riadattato in regia, anche per dare più copertura ai due centrali. Più aperto il casting per le ali ai lati di Pio Esposito, più che mai uomo di punta di questa squadra: il fratello Seba dovrebbe essere confermato, ma stavolta a destra, con Cambiaghi a sinistra".

(Fonte: Corriere della Sera)