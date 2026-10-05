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La Francia affronta il Belgio nella quarta giornata di Nations League (Gruppo 1 Lega A). I transalpini hanno racimolato 7 punti nelle prime 3 partite e arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Italia.

Zidane vuole confermare il primo posto nel girone e, per farlo, dovrà fare risultato con il Belgio (secondo a 6 punti, a -1 dai francesi) questa sera a Parigi - Saint-Denis.

Per la partita contro i Diavoli Rossi, Zinedine Zidane ha deciso di puntare ancora su Andy Diouf: il centrocampista nerazzurro è nuovamente titolare - 90' nell'andata proprio contro il Belgio e poi panchina contro l'Italia - e giocherà ancora da terzino sinistro.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-BELGIO

FRANCIA: Restes; Koundé, Lacroix, Yoro, Diouf; Koné, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Dembele

BELGIO: Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Moreira