Andy Diouf in campo dal 1' contro il Belgio, proprio come nel match d'andata di Nations League? Ecco la scelta di Zinedine Zidane
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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La Francia affronta il Belgio nella quarta giornata di Nations League (Gruppo 1 Lega A). I transalpini hanno racimolato 7 punti nelle prime 3 partite e arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Italia.
Zidane vuole confermare il primo posto nel girone e, per farlo, dovrà fare risultato con il Belgio (secondo a 6 punti, a -1 dai francesi) questa sera a Parigi - Saint-Denis.
Per la partita contro i Diavoli Rossi, Zinedine Zidane ha deciso di puntare ancora su Andy Diouf: il centrocampista nerazzurro è nuovamente titolare - 90' nell'andata proprio contro il Belgio e poi panchina contro l'Italia - e giocherà ancora da terzino sinistro.
FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-BELGIOFRANCIA: Restes; Koundé, Lacroix, Yoro, Diouf; Koné, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Dembele
BELGIO: Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Moreira
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