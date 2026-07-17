Tuchel dice che nessuno vuole giocarla la finale per il terzo e quarto posto. Eliminate da Spagna e Argentina nelle semifinali dei Mondiali, Francia e Inghilterra dovranno affrontarsi sabato sera nella finale terzo-quarto posto. Deschamps, scrivono in Francia, non ha concesso il pomeriggio di riposo ai suoi neanche dopo l'eliminazione.

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Facce scure dei giocatori francesi che avevano pensato probabilmente di poter schiarire le idee dopo la delusione per l'eliminazione. Ma Deschamps non ha sentito ragioni: non ci sono state ore libere. Tra le ragioni del rifiuto del ct c'è quella di non concludere il suo mandato alla guida della nazionale francese con due sconfitte, scrivono in Francia.

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L'allenatore dovrà trovare le parole giuste per risollevare il morale della sua squadra dopo la sconfitta in semifinale. Già prima di partire da Boston per la Florida, il CT aveva chiarito le sue ambizioni in vista della sfida contro l'Inghilterra in conferenza stampa.

«La delusione è commisurata alle nostre ambizioni, anche se dobbiamo essere realisti. Dobbiamo accettarlo, non c'è altra scelta. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, il risultato che ci aspettavamo, il risultato a cui puntavamo. Ovviamente ci sono molte persone deluse, ma si tratta pur sempre di una partita. Non è un'amichevole. Certo, non cambierà le loro vite, ma tutti i giocatori devono avere questo dovere», aveva detto il ct francese sulla finalina.

Secondo L'Équipe Malo Gusto, Ibrahima Konaté e Théo Hernandez dovrebbero partire titolari in difesa, mentre l'ultimo posto sarà conteso tra Maxence Lacroix e Lucas Hernandez. A centrocampo, l'allenatore dovrebbe schierare la coppia Warren Zaïre-Emery e N'Golo Kanté. Infine, in attacco, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram e Rayan Cherki potrebbero esordire dal primo minuto nel torneo, ma non si esclude la possibilità di vedere Désiré Doué partire titolare. Il calciatore nerazzurro, anche a causa di un problema al polpaccio, è stato impiegato solo una volta al CT e solo per qualche minuto.

(Fonte: Rmc Sport-L'Equipe)