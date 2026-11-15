VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Italia, la Francia deve fare risultato per passare il turno in Nations League. I transalpini affronteranno la Turchia nell'ultima giornata del girone e Zidane fa scelte diverse rispetto al match con gli azzurri.

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In difesa, infatti, c'è Diouf che torna così titolare e prende il posto di Truffert. Da segnalare anche la presenza di Kumbedi al posto di Malo Gusto e di Konate al posto di Upamecano. Per il resto, centrocampo confermato con Rabiot, Cherki e Da Cunha con Mbappé che torna titolare e sarà affiancato da Olise e Barcola.

Nella Turchia, Hakan Calhanoglu torna titolare dopo essere entrato nel secondo tempo del match contro il Belgio.

Formazioni ufficiali Francia-Turchia

: Maignan; Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Barcola.

TURCHIA: Ozer; Celik, Demiral, Bardakci, Topcu, Elmali; Yuksek, Calhanoglu, Uzun; Guler, Gul