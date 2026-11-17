Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato dell'Italia di Mancini sottolineando che nonostante l'eliminazione dalla Nations League, la Nazionale ha ritrovato una sua identità.

Il giornalista, in particolare, si è soffermato sull'apporto dato dal ct alla squadra. "Certo, qua e là qualche errore Mancini lo ha fatto. Nella smania di ringiovanire, alla prima uscita ha consegnato la maglia di regista della nazionale a Romano, che playmaker non è, e che sta disputando il primo campionato di serie A con il Cagliari", si legge nell'articolo per il sito del canale satellitare.

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"Ma poi lo stesso Ct ha subito virato sulla tempra e la forza di Tonali. L’impegno nella ricerca del nuovo gli ha permesso di scorgere un terzino destro forte, fisico, e titolare indiscutibile come Kayode.... Ha avuto risposte interessanti da Cambiaghi, più esuberante in azzurro che nel Bologna. Ha trovato uno spazio seppure non abituale per Vergara, che ha sempre fatto bene da ala, mentre Conte e Allegri lo avevano premiato solo con l’infermeria del Napoli sold out. In più, Mancini ha rilucidato Frattesi, che nell’Inter era diventato incompatibile con Barella, e restituito fiducia a Bastoni, finito nel tunnel dopo una stagione piuttosto complicata culminata con l’espulsione di Zenica: Mancini lo ha eletto come leader indiscusso per la difesa, a prescindere dai compagni titolare e dal sistema di gioco adottato", ha aggiunto.

(Fonte: Skysport)