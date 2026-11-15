Alla fine della partita di Nations League contro il Belgio sono arrivate su RaiSport le parole di Nicolò Barella. Questo è quanto ha detto il centrocampista dell'Inter e dell'Italia.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Passo indietro per il passivo?

Penso che oggi sono stati più bravi di noi nello stare in campo e nel piglio, abbiamo sofferto la stanchezza di una partita molto intensa fatta con la Francia. Serve equilibrio. Venivamo da una situazione difficile ma abbiamo dimostrato le qualità, abbiamo dimostrato di esserci, c'è sicuramente da migliorare e cercheremo con il tempo di farlo per il meglio.

-Serve trovare una vera Italia...

Sicuramente non dobbiamo andare sotto ritmo e dare tutto quello che dà. Abbiamo visto che i gol arrivano da situazioni strane, senza togliere merito al Belgio, rimpalli, cose così, dobbiamo capire che ci sono anche queste situazioni. Dovremo migliorare sicuramente e questi miglioramenti varranno al di là di vittorie e sconfitte.

-Delusione inevitabile ma c'è da credere nel percorso...

C'è più rammarico per la gara dell'andata, hanno giocato meglio, hanno sfruttato le lacune nostre in fase difensiva, sono stati più bravi, niente da dire. All'inizio eravamo all'inizio di un nuovo percorso, dovevamo trovare motivazioni, era stata una gara a sé. Poi abbiamo dimostrato di voler migliorare, durante il percorso, seguire il mister, stiamo ritrovando un'energia che forse qualche volta ci è mancata e il gruppo è la cosa più importante.

-Ora serve non perdere certezze anche aiutando i giovani...

Fa male una sconfitta e brucia. Abbiamo tutti la nostra competitività e dispiace ma non dodbbiamo perdere il focus: fare del nostro meglio, ritrovare entusiasmo noi nel giocare per l'Italia e farla ritrovare ai tifosi che ci seguono ed è la cosa più importante ora. Tutti volevamo andare ai quarti, ma quello che abbiamo trovato di bello e buono in questa NL è una cosa molto importante per noi come gruppo.

(Fonte: RAI1)