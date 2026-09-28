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Davide Frattesi, centrocampista dell'Italia ed ex Inter, è tornato sul sorriso ritrovato in questa stagione e su cosa non ha funzionato fino a questo momento. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Rai Sport:

BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28: Davide Frattesi of Italy celebrates scoring his team’s second goal with teammates during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Türkiye and Italy at Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu on September 28, 2026 in Bursa, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

"Se giochi a intermittenza la colpa in parte è tua, c'è sempre spazio per poter far bene. Non è però facile, chi ha giocato a calcio lo sa: se giochi 10' a partita e poi ti ritrovi a fare il titolare non è facile. Le colpe credo stiano a metà, ma c'è anche un altro discorso. C'è questa etichetta che io so solo inserirmi, ma guardando anche la partita di oggi non è così. Se un giocatore è in fiducia, riesce a darti il 100%. Se invece gioca a intermittenza e non gli dai fiducia, fa solo quello che gli riesce meglio: a me gli inserimenti riescono meglio di altre cose, ma sono fare anche altro.

Non posso giocare una partita ogni sette, chi ha giocato a calcio lo sa. Mi sento di battermi per dire che non so solo inserirmi. La partita di oggi è uno spot bello per me, ma chi mi ha guardato anche in campionato se ne è accorto: voglio togliermi questa etichetta al più presto, non credo mi rispecchi. Lavorerò ancora più forte per cercare di diventare completo al 100%. Gattuso? Ha parecchi meriti, continua a chiamarmi tutti i giorni perché gli manco (ride, ndr). E' stato fondamentale, mi ha ridato fiducia nel momento in cui anche io dubitavo delle mie qualità. Se mi chiedesse di andare a piedi e tornare da Roma a Milano lo farei senza pensarci".