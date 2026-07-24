«Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento». Questo il messaggio inviato da Pep Guardiola a Malagò, Maldini e Leonardo dopo che i tre lo avevano cercato per affidargli la panchina dell'Italia. La Gazzetta dello Sport spiega che è arrivato nella notte il no dell'ex allenatore di Barcellona e City.

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"Il tecnico catalano ci ha pensato e ripensato, arrivando probabilmente anche a immaginarsi con il tricolore sulla divisa ad ascoltare le note dell’inno di Mameli. Poi però la ragione ha prevalso sul cuore e la risposta è stata quella forse più logica, viste le premesse. Perché Guardiola, in realtà, la sua decisione l’aveva presa tempo fa, quando ha deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni. E solo un’offerta speciale avrebbe potuto farlo vacillare in questo modo. Lo hanno chiamato Maldini e Leonardo per offrirgli la panchina della Nazionale italiana e lui - da uomo di calcio - non è certo rimasto insensibile", spiega la rosea sul no dell'allenatore.

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Dopo giorni di riflessione è prevalsa la voglia dell'allenatore di prendersi un momento di pausa, come aveva annunciato di voler fare dopo aver lasciato il Manchester City. Tra i motivi del no però c'è anche la professionalità del tecnico. "Pep si autodefinisce “un malato di calcio” e delega volentieri ai suoi collaboratori, ma fino a un certo punto. Il pallone è la sua passione, per non dire ossessione, e l’idea di fare il ct da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto", spiega la rosea.

Maldini gli aveva proposto un progetto a lungo raggio, da 8-10 anni, tanti per un allenatore. Al momento ha voglia di riposarsi per un po' ma poi potrebbe voler comunque ripartire da un club. "Tanto vale quindi essere onesti con un amico come Maldini. Con cui, a proposito, non avrebbe mai nemmeno affrontato la parte economica", conclude la rosea. Si era parlato di una richiesta dell'allenatore di 20 mln. Che evidentemente non è mai stata fatta.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)