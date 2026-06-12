Infantino, battuta sull’Italia. FIGC: “Uscita infelice e caduta di stile”

"Un'uscita infelice". È questa la riflessione che si raccoglie in Figc , dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia . Il presidente della FIFA ha ironizzato sulla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale per la terza volta parlando del progetto di realizzare un Mondiale a '64 o 208' squadre "e forse così arriverebbe la qualificazione per gli Azzurri".

"E' stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della Federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".