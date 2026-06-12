"Un'uscita infelice". È questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantinosull'Italia. Il presidente della FIFA ha ironizzato sulla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale per la terza volta parlando del progetto di realizzare un Mondiale a '64 o 208' squadre "e forse così arriverebbe la qualificazione per gli Azzurri".
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fcinter1908 nazionali Infantino, battuta sull’Italia. FIGC: “Uscita infelice e caduta di stile”
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Infantino, battuta sull’Italia. FIGC: “Uscita infelice e caduta di stile”
Arriva la reazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio rispetto alle parole del presidente della FIFA
Il sito di SportMediaset racconta così la reazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in attesa delle elezioni per il nuovo presidente, uno tra Malagò e Abete che andranno a raccogliere l'eredità del dimissionario Gravina.
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"E' stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della Federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".
(Fonte: SM)
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