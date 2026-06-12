Una polemica è nata questa volta dalle parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha parlato di un Mondiale a '208' squadre nel quale forse potrebbe qualificarsi anche l'Italia. «Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. Chissà, magari se ne mettiamo 208...», ha detto in pratica.
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fcinter1908 nazionali Abodi: “Le parole di Infantino sull’Italia? Sentirò per telefono. Mi interessa…”
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Abodi: “Le parole di Infantino sull’Italia? Sentirò per telefono. Mi interessa…”
Il Ministro per lo Sport ha commentato le parole arrivate in diretta dal Mondiale dal presidente della FIFA: una battuta sulla mancata qualificazione degli Azzurri
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Una battuta che è rimbalzata nel nostro Paese ed è stata commentata anche dal Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. «Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto», ha sottolineato.
(Fonte: SM)
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