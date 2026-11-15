La Francia si rialza dopo la sconfitta con l'Italia, batte la Turchia due a zero e si prende i quarti di finale di Nations League dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio. In campo Diouf per novanta minuti. Dall'altro lato Calhanoglu, 81 minuti in campo: al suo posto è entrato poi Kokcu. Annullato dal VAR un gol alla Nazionale turca. Maignan è uscito al 45esimo per un infortunio da valutare.

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Il primo gol della squadra francese è un mix di un colpo di testa di Rabiot, che ha toccato una palla arrivata da calcio d'angolo, e un tocco di un calciatore avversario. Un autogol insomma per l'1-0 e poi la rete del due a zero firmata da Kroupi alla sua prima convocazione con la maglia della Nazionale francese.

L'Inghilterra ha battuto 3-2, fuori casa, la Spagna: Spence è entrato all'83esimo. Vittoria anche per la Croazia per due a uno (ha segnato anche Perisic), Sucic ha giocato da titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita.